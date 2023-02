Furto in supermercato di Avellino: arrestato cittadino romeno 25enne

Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno tratto in arresto un 25enne di origine rumena, in flagranza del reato di furto all’interno di un supermercato della città.

Il giovane, dopo aver asportato dagli scaffali un cospicuo quantitativo di generi alimentari, per un valore di oltre 250 euro ed averli riposti in un carrello, aveva tentato di guadagnare l’uscita eludendo le casse, senza però tener conto del sistema di videosorveglianza e del sistema antitaccheggio acustico. Prontamente è stato bloccato all’interno della struttura commerciale dal personale preposto alla sicurezza e immediatamente consegnato agli agenti della Polizia di Stato prontamente giunti sul posto. Identificato negli uffici della Questura, dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto su disposizione del P.M. presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio, svoltosi nella mattinata odierna e conclusosi con la convalida dell’arresto da parte dell’A.G..

La misura eseguita è a carattere precautelare, disposta in sede di indagini preliminari; avverso di essa sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva.