Furto al “Bar del Tricolle”: portato via cambiamonete. Tentativo in una villa

È entrato da una finestra laterale, forzandola, ha prelevato il cambiamonete ed fuggito via probabilmente atteso fuori da un complice. Un’azione fulminea quella di questa notte di un uomo incappucciato e con una tuta bianca, ripresa nitidamente dalle telecamere del “Bar del Tricolle” in località Serra, all’ingresso di Cardito, proprio difronte alla Casa Circondariale di Ariano Irpino.

Il ladro non ha perso tempo nel cercare di forzare la macchina, ha preferito portarla via per scassinarla con tutta calma. All’interno circa 5mila euro, ma la cifra esatta è ancora da quantificare. Sul posto gli agenti del locale Commissariato per i rilievi del caso.

E nella stesse ore si registra anche un tentato furto in una villa in località Santa Barbara di proprietà di una coppia di imprenditori del posto. I ladri hanno provato ad entrare, letteralmente smontando una porta, ma per fortuna l’abitazione è dotata del sistema di allarme ed il suono della sirena li ha messi in fuga. Anche in questo caso tutto è stato nitidamente ripreso dalle telecamere.

Il “Bar del Tricolle” non è nuovo ai furti, ma nel precedente episodio i responsabili furono acciuffati.

Per rispondere all’allarme furti che sta colpendo Ariano negli ultimi tempi, in particolare località Orneta, e quindi per contrastare reati predatori e non solo, massicci controlli da parte della polizia del locale Commissariato; schierato anche il Reparto prevenzione crimine di Napoli. Le operazione concentrate maggiormente nelle contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate hanno portato a controllare 308 persone, di cui 59 con precedenti di Polizia e 5 stranieri; 205 veicoli; 1 violazione al Codice della strada, 1 ritiro di patente di guida, sequestro di armi detenute illegalmente e di fuochi pirotecnici.