Diede fuoco ad un appartamento: 33enne ai domiciliari

Questa mattina, all’esito di intensa e complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 33enne di Benevento, ritenuto gravemente indiziato di incendio doloso di un’abitazione.

L’attività d’indagine è partita nell’ottobre dello scorso anno quando, nella notte, mediante liquido infiammabile cosparso sull’uscio dell’abitazione di un 32enne di Benevento è stato provocato un incendio che dall’esterno della porta d’ingresso dell’appartamento si è poi propagato all’interno, coinvolgendo parti murarie, arredi e suppellettili del soggiorno generando fiamme ad elevata potenzialità diffusiva poi domate dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento.

All’interno dell’appartamento vi era la madre dell’uomo che, a causa dell’incendio, ha subito lievi ustioni alla mano nel tentativo di aprire la porta per allontanarsi.

Le conseguenti immediate investigazioni svolte dal personale della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, compiute attraverso l’esame delle numerose telecamere a circuito chiuso presenti in prossimità del predetto appartamento nonché all’escussione di testimoni, hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine alla individuazione del 33enne quale autore materiale dell’azione delittuosa nonché alla ricostruzione delle fasi della stessa, risalendo anche al distributore dove si era approvvigionato del liquido infiammabile.

All’identificazione dell’uomo si è giunti mediante un controllo incrociato con le foto eseguite in sede di identificazione e le foto segnaletiche presenti nel sistema AFIS e dalla conoscenza diretta del personale della Sezione Operativa.

Grazie all’attenta e minuziosa attività investigativa svolta dagli inquirenti che ha consentito di delineare il medesimo modus operandi dell’indagato e, quindi, sulla scorta degli elementi raccolti il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, condividendo la richiesta della Procura, emessa ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari, evidenziando la non comune capacità a delinquere dell’indagato.