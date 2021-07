Furto ad Aiello: ladri in fuga

I ladri tornano in azione in provincia di Avellino, nel comune di Aiello del Sabato, dove quest’estate si erano già registrati alcuni colpi d’appartamento. Stavolta i criminali hanno rubato dei polli da un pollaio non lontano da un’abitazione del posto. I ladri si sono introdotti nel cortile danneggiando la recinzione.

I proprietari degli animali hanno sporto la denuncia alle forze dell’ordine, facendo scattare le indagini. Come dicevamo, nelle scorse settimane, alcune case di Aiello del Sabato erano già state prese di mira dai ladri. La dinamica è simile: i criminali scelgono con cura le abitazioni più isolate, studiano gli orari in cui i proprietari non sono in casa o dormono e quindi agiscono.

I bersagli prediletti, ovviamente, sono rappresentati da quelle casa sprovviste di sistemi di sorveglianza o più semplici da prendere di mira per ragioni logistiche. Per esempio perché si trovano a ridosso di campagne, ideali vie di fuga per i ladri.