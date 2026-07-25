Furti in tre supermercati di Ariano Irpino: i Carabinieri denunciano due donne

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà una 42enne e una 27enne della provincia di Foggia, ritenute responsabili del reato di “furto continuato in concorso”.

Le donne, nel pomeriggio di ieri, dopo aver asportato vari generi alimentari all’interno di tre supermercati di Ariano Irpino, sono state soprese dai dipendenti e si sono date immediatamente alla fuga a piedi.

I Carabinieri, allertati tramite segnalazione al “112”, hanno tempestivamente rintracciato e identificato le presunte responsabili che sono state trovate in possesso dell’intera refurtiva, per un valore complessivo di circa trecento euro, successivamente restituita agli aventi diritto.

Alla luce delle evidenze emerse, le predette sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.

Le attività di controllo del territorio continueranno incessantemente per prevenire e contrastare il fenomeno dei reati predatori.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini a segnalare con tempestività al “112” situazioni sospette o persone che si aggirano con atteggiamenti insoliti, evidenziando come la collaborazione della comunità rappresenti un fondamentale strumento di prevenzione e contrasto ai reati.