Furti, i Sindaci del Vallo Lauro dal Prefetto: confronto rassicurante

VALLO LAURO- “Un confronto rassicurante”. Così i Sindaci del Vallo di Lauro, ricevuti ieri mattina a Palazzo di Governo dal prefetto Paola Spena, hanno giudicato il faccia a faccia nel corso del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica con i vertici provinciali delle forze dell’ordine.

Maggiori controlli e più uomini nelle prossime ore su tutto il Vallo di Lauro, ciò che si profila alla luce dell’incontro svoltosi ieri.

Presenti i sindaci di Lauro, Rossano Sergio Boglione, di Taurano, Salvatore Maffettone, di Pago Vallo Lauro, Antonio Mercogliano, di Marzano di Nola, Franco Addeo e il delegato del sindaco di Domicella, l’assessore Fabio Peluso. Presente anche il presidente del consiglio comunale di Lauro, Antonio Casoria.

“Abbiamo rappresentato lo stato di ansia e di paura soprattutto nella parte della comunità dove vivono anziani soli – ha spiegato il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione – che statisticamente sono stati quelli un po’ più colpiti da questi furti. Siamo stati rassicurati sulle iniziative che erano già in cantiere per quanto riguarda la repressione di questi fenomeni.

Abbiamo rappresentato la comprensibile preoccupazione come sindaci, visto che per fortuna in precedenza la zona non era stata interessata da questi fenomeni. Abbiamo avuto massima rassicurazione e disponibilità. Faremo tesoro delle raccomandazioni giunte dal Comitato in ordine al potenziamento e all’implementazione dei servizi di videosorveglianza e alla realizzazione nelle zone più isolate di sistemi di pubblica illuminazione.

Abbiamo sottolineato, contestualmente alle preoccupazioni, anche come il lavoro dei presidi territoriali delle forze dell’ordine sia quotidianamente profuso alla prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità predatoria sul territorio, a partire dal Commissariato di Ps di Lauro e alla locale stazione dei Carabinieri”.

Il sindaco di Marzano Franco Addeo ha sottolineato inoltre il dato emerso dal confronto: “Sento il dovere di ringraziare il Signor Prefetto per la tempestività con la quale ha convocato il Comitato dell’ordine Pubblico, alla presenza del Signor Questore e del suo Vice, del Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri e del Signor Comandante della Guardia di Finanza si Avellino per trattare le note vicende dei furti nel Vallo di Lauro.

Dal confronto egregiamente coordinato dal Signor Prefetto è preliminarmente emersa la conoscenza nei minimi dettagli legate alla attività dei ladri, sia come contezza degli episodi, sua come analisi del fenomeno delinquenziale rapportato a tutti i livelli investigativi. Inoltre, abbiamo avuto rassicurazione da parte dei vertici di Polizia che già sono stati attivati maggiori servizi e presidi territoriali in tutto il Vallo di Lauro. Il Signor Prefetto ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza della partecipazione delle forze sociali e dei cittadini sotto stretto coordinamento delle Forze dell’Ordine”.