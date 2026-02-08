Furti a Mugnano e Quadrelle, Baianese nel mirino dei ladri: indagini dei Carabinieri

BAIANESE- Il Mandamento finisce nel mirino dei ladri. Un venerdì scandito dai raid, tentati e purtroppo riusciti, quelli avvenuti nella prima serata tra Mugnano del Cardinale e Quadrelle. Nel primo comune due raid sarebbero sfumati, senza nessun bottino per i malviventi. A Quadrelle due abitazioni nel mirino dei malviventi, che avrebbero portato via alcuni oggetti in oro. Sui raid della criminalita’ predatoria sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.
