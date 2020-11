Furti in Valle Caudina, in tre nei guai

Lotta ai furti, tre persone fermate a Cervinara dagli agenti del commissariato locale. Si tratta di un pregiudicato di Acerra e di due cittadini albanesi, residenti nel napoletano. I tre non potevano stare lì: con le norme anti-covid vige il divieto di transito da una provincia all’altra in Campania. Inoltre i sospettati non hanno motivato lì la loro presenza. In auto sono stati trovati attrezzi da scasso. Per il pregiudicato di Acerra è stato proposto il foglio di via obbligatorio, per i due albanesi la proposta di espulsione dal territorio nazionale.