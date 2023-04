Furti in Irpinia, il Prefetto: “Reati predatori in diminuzione rispetto allo scorso anno”

Furti in aumento in provincia di Avellino? In realtà, numeri alla mano, i reati predatori si sono ridotti a meno della metà rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di quelli precedenti. Lo ha ricordato questa mattina il Prefetto di Avellino Paola Spena, che tuttavia mantiene alta la guardia.

“Ovviamente nella statistica escludiamo gli anni della pandemia – precisa l’esponente territoriale di Governo -. I dati sono la riprova del grande sforzo che stiamo attuando, ma non devono fermarci perché questi tipi di reati sono particolarmente sentiti dalla popolazione. Riuniamo continuamente il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per rimodulare i dispositivi di controllo e cercare di arginare quanto più il fenomeno, ma abbiamo bisogno della collaborazione dei Comuni affinché si dotino sempre più di sistemi di video-sorveglianza e anche dei residenti che utilizzino maggiormente gli strumenti di difesa passivi” conclude il Prefetto.