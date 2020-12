Furti in casa, i ladri tornano a colpire ad Aiello

Nuovi furti ad Aiello del Sabato (Avellino). I ladri hanno colpito in Contrada Fiume, rubando oggetti di valore, alcuni in oro. Il bottino non è stato ancora quantificato. La denuncia è stata sporta. I criminali, in un caso, hanno forzato una finestra usando un trapano. Hanno lasciato le camere dell’abitazione a soqquadro, scappando con la refurtiva, agendo mentre i residenti erano in casa.

Non si sono però accorti di nulla. Come accaduto anche in altri paesi, i cittadini hanno creato dei gruppo social per segnalare questa escalation di furti.