Furti in casa, banda del foro in azione ad Avellino

Ladri in azione ad Avellino in casa di una nota giornalista del capoluogo. I malviventi, intorno alle 17:30 di ieri, sono penetrati nella villetta di via Sinibaldo Tino, nei pressi dello stadio “Partenio-Lombardi”, praticano un foro nell’anta della finestra all’altezza della maniglia. In quel momento la professionista si trovava al piano mansardato dell’abitazione. Per lei, fortunatamente, oltre a un comprensibile spavento, nessuna conseguenza.

Asportati orologi e altri oggetti per un valore di qualche migliaio di euro. I ladri si sono dati alla fuga per il rientro anzitempo di un altro componente della famiglia. Una volta allertate, sul posto si sono prontamente portate le volanti della Polizia di Stato che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e tranquillizzato i residenti, visibilmente spaventati per l’accaduto.