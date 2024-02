Furti, il sindaco di Marzano Addeo: pronti al Controllo di Vicinato

MARZANO- I furti nel comune del Vallo di Lauro iniziano a preoccupare la cittadinanza e il sindaco si attiva con la Prefettura di Avellino per far partire il controllo del Vicinato e dare un contributo concreto alle attivita’ delle forze dell’ordine. Cosi’ Franco Addeo, primo cittadino di Marzano di Nola ha deciso di procedere dal momento che “la preoccupazione che ha investito la nostra Comunità, a causa dei numerosi furti che si sono verificati negli ultimi 20 giorni, mi ha spinto ad intraprendere le necessarie iniziative con la Prefettura per promuovere e costituire il Gruppo di controllo di vicinato, in raccordo con le Forze dell’ordine, nonostante il massimo impegno, in particolare della Stazione Carabinieri di Marzano di Nola, egregiamente guidata dal Comandante Savarese.

A tal proposito ho intrapreso i primi contatti con la Prefettura per avere una bozza di documento. A breve seguirà un Avviso Pubblico”. Il sindaco ci ha tenuto a sottolineare che si tratta di una iniziativa che investe la “partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali, di seguito denominate Forze di polizia”. Infatti sottolinea Addeo che il “Controllo del Vicinato” significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone”.