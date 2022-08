Furti di bancomat e assalti ai portavalori: arresti tra Avellino, Foggia, Lecce e Palermo

Dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno eseguendo, in questa provincia e in quelle di Foggia, Lecce e Palermo, 9 misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere dedita ad assalti a sportelli automatici di istituti di credito e uffici postali mediante l’utilizzo di ordigni esplosivi ad alto potenziale.

I 9 destinatari del provvedimento restrittivo sono indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di numerosi furti o tentati furti, con bottini per svariate migliaia di euro. In aggiornamento