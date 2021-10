Ladri in azione ad Ariano Irpino: messi in fuga

Tentativo di furto in casa, sventato da un agente della penitenziaria che a messo in fuga i ladri. E’ accaduto ad Ariano Irpino. La città del Tricolle è tornata nel mirino dei criminali. Nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato di colpi tentati e riusciti registrati in diversi quartieri di Ariano. Stavolta, la zona presa di mira dai ladri è quella di Cardito. L’agente e alcuni residenti hanno inseguito i ladri che sono riusciti a dileguarsi nelle campagne adiacenti. Purtroppo, in questo periodo, sono diversi i colpi in appartamento registrati nell’arianese. I malviventi prendono di mira villette isolate, studiano le abitudini dei proprietari e colpiscono quando i proprietari non sono in casa. A volte, però, il “faccia a faccia” con i residenti è inevitabile. Questi episodi hanno contribuito a far crescere la tensione e la preoccupazione fra i cittadini.