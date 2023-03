Furti Ariano, foglio di via per coppia di bulgari con precedenti

Ariano Irpino. Coppia di bulgari con residenza nel napoletano girava di notte nella zona di Cardito a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Intercettati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato del Tricolle, non hanno saputo dare una valida motivazione sulla loro presenza ad Ariano.

Visto l’atteggiamento sospetto ed i precedenti registrati nella banca dati con reati contro il patrimonio ed in particolare furti in abitazione, reati di falso, di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, oltre a numerosi rimpatri emessi da questori di svariate province italiane, per loro è scattato il provvedimento di rimpatrio nel Comune di provenienza con foglio di via obbligatorio e divieto di far ritorno nel Comune di Ariano ed in quelli limitrofi per tre anni.

L’uomo alla guida dell’auto, risultata intestata ad una società di noleggio con sede nel napoletano, è stato anche sanzionato in quanto non in regola con la patente di guida straniera. I due cittadini bulgari, l’uomo di 30 anni e la donna di 34, provengono dal Comune di Striano in provincia di Napoli.

La zona di Cardito è stata recentemente interessata da diversi furti in abitazione da qui il potenziamento da parte della polizia dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio per cercare di prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio ed in particolar modo i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.