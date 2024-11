Furti, ancora un tentativo nel “triangolo dei raid” tra Atripalda, Aiello e Cesinali

HINTERLAND- Ancora un tentativo di furto, sventato dalla presenza della anziana persona che si trovava a casa (anche perché l’allerta resta alta) in quello che può essere definito il “triangolo” dei raid, ovvero la zona che collega tre comuni dell’hinterland avellinese: Atripalda, Cesinali ed Aiello. A comunicare come i malviventi abbiano tentato una nuova azione predatoria e’ il tam tam che passa da un telefonino all’altro e i gruppi social nati per comunicare tra le varie zone prese di mira. In tutta l’area e’ tornata la tensione per l’escalation ed una nuova recrudescenza dei furti all’interno delle abitazioni, anche con le persone presenti. Ad agevolare il lavoro dei malviventi anche le caratteristiche della zona, con molte abitazioni limitrofe ai terreni, usati prevalentemente dai malviventi per colpire e soprattutto coprire la loro fuga. Un raid che dimostra come siano, nonostante l’attenzione alta delle forze dell’ordine, ancora in azione le “batterie” di malviventi che hanno preso di mira la zona ancora una volta. Nei mesi scorsi era stata rinvenuta nelle zone di campagna limitrofe ai luoghi dei raid anche una tenda, verosimilmente utilizzata dai malviventi per restare nascosti dopo la fuga ed evitare di incappare nei posti di controllo delle forze dell’ordine.