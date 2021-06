Cronaca Furgone in fiamme sulla SS 7 Appia: in sei si salvano per un soffio 18 Giugno 2021

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 14:00 di oggi 18 giugno sono intervenuti a Montemiletto sulla SS 7 Appia, via Nazionale delle Puglie, per un furgone in transito che accidentalmente ha preso fuoco.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e l’area messa in sicurezza. Il conducente ha immediatamente accostato al margine della strada consentendo ai passeggeri e agli altri veicoli di allontanarsi in sicurezza. Per le sei persone a bordo nessuna conseguenza oltre un comprensibile spavento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.