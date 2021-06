Campania bianca da lunedì, ma De Luca chiarisce: “Mascherina anche d’estate”

“Da lunedì la Campania sarà zona bianca”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì.

“Tutta questa allegria che abbiamo per le riaperture – ricorda il governatore -, tutta questa ricreazione rischia di essere interrotta fra fine settembre e inizio ottobre. Non credo che avremo la stessa situazione che c’è stata dopo la scorsa estate, perché bene o male sono state somministrate milioni di dosi di vaccino, ma ancora una volta dobbiamo far funzionare la ragione. Non avremo un’emergenza di quelle dimensioni – incalza -, ma rischiamo di avere nuovamente i contagi e l’emergenza. Per questo manterremo l’obbligo di usare la mascherina anche in estate anche se è evidente che a casa, al mare o al ristorante se ne farà a meno” chiarisce infine De Luca.