“Furbetti” del Reddito di Cittadinanza: due uomini denunciati

I Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 60enne ed un 43enne della Val Fortore per indebita percezione del “Reddito di Cittadinanza”.

Le indagini, condotte mediante l’esame incrociato di informazioni e dati documentali reperiti nel corso di mirati servizi di controllo del territorio e presso uffici pubblici, hanno consentito ai militari di accertare che i due uomini, allo scopo di ottenere illegittimamente il beneficio economico, avevano prodotto all’INPS delle istanze contenenti false informazioni relative alle loro situazioni anagrafiche ed alla composizione dei loro nuclei familiari.

Così facendo il 60enne ed il 43enne – che sono sottoposti alle indagini e pertanto presunti innocenti fino a sentenza definitiva – sono riusciti a percepire indebitamente quasi novemila euro in totale. I Carabinieri hanno interessato l’INPS per i provvedimenti di conseguenza.

L’azione di controllo e vigilanza del territorio messa in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento è attenta e continua anche nel settore delle erogazioni di denaro pubblico.