Funicolare Montevergine: tariffe ridotte e biglietti celebrativi

«La funicolare di Montervergine avrà un ruolo centrale nel corso dell’intero Anno Verginiano. I quasi 1800 viaggiatori registrati nel primo giorno di Giubileo ne sono la prova evidente. Per questo AIR Campania ha deciso di implementare le iniziative a supporto della comunità monastica. Partendo da una riduzione delle tariffe dei titoli di viaggio, con ribassi che vanno dal 20% per le corse singole al 37% per andata e ritorno, ai biglietti celebrativi. Certo che la funicolare, oltre ad essere elemento identitario di questo territorio, rappresenta un mezzo per favorire l’incremento del turismo religioso e di montagna».

Così Anthony Acconcia, Amministratore unico di AIR Campania, che questa mattina ha incontrato Padre Riccardo Luca Guariglia, donando all’Abate una copia dei ticket celebrativi per i 900 anni della Abbazia di Montevergine realizzati in collaborazione con il Consorzio UnicoCampania.

Durante l’incontro il manager dell’azienda regionale di TPL, interamente partecipata dalla Regione Campania, ha annunciato anche il nuovo piano tariffario della funicolare, in vigore da sabato 24 giugno 2023.

Funicolare di Montevergine – Tariffario 2023

Biglietti A/R adulto € 5 (tariffa precedente € 8)

Biglietti di corsa singola adulto € 4 (tariffa precedente € 5)

Biglietti A/R ridotto € 4 per under 18, over 65, residenti a Mercogliano e comitive di almeno 20 passeggeri (tariffa precedente € 5)

Biglietti bagaglio € 1 (invariata).

Sabato 24 e domenica 25 giugno, in occasione delle celebrazioni in onore di San Guglielmo, per consentire di assistere agli eventi organizzati dall’Abbazia di Montevergine, la funicolare sarà in funzione fino alle 19.30 (poi saranno attive le navette per il rientro a Mercogliano al termine della manifestazione).

Mentre dalla prossima settimana entrerà in vigore l’orario estivo, con corse fino alle 18.00 nei giorni feriali e fino alle 19.00 nel weekend.