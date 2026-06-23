«La Funicolare di Montevergine è molto più di un collegamento tra Mercogliano e il Santuario: è un simbolo dell’identità e della storia di questo territorio. Celebrare i suoi 70 anni significa rendere omaggio a una grande opera pubblica e, allo stesso tempo, guardare al futuro. Grazie al programma di investimenti da 26 milioni di euro finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, realizzeremo un importante piano di ammodernamento tecnologico e infrastrutturale che renderà la funicolare ancora più sicura, efficiente e accessibile, rafforzandone il ruolo strategico per la mobilità, il turismo e lo sviluppo delle aree interne della Campania».

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Lo ha dichiarato l’Amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia, in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario della Funicolare di Montevergine, svoltesi oggi all’Abbazia del Loreto a Mercogliano, alla presenza dell’Abate di Montevergine, Padre Riccardo Luca Guariglia, del Vicepresidente della Regione Campania e Assessore ai Trasporti, Mario Casillo, e delle autorità civili, religiose e militari.

Acconcia ha ricordato il valore storico e strategico dell’impianto, simbolo dell’Irpinia e punto di riferimento per la mobilità, il turismo e i pellegrinaggi: «Negli ultimi anni la Funicolare di Montevergine ha trasportato oltre 400 mila passeggeri, confermandosi uno dei simboli più rappresentativi dell’Irpinia e della Campania».

«Ma guardiamo avanti. Stiamo lavorando al rilancio dell’impianto con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della funicolare come infrastruttura strategica per la valorizzazione del territorio», ha aggiunto Acconcia.

«La funicolare del futuro sarà dotata di tecnologie avanzate, sistemi di controllo di ultima generazione e sensori installati sui viadotti per il monitoraggio continuo delle strutture, così da elevare gli standard di sicurezza, efficienza e affidabilità dell’impianto», ha spiegato il dirigente tecnico di AIR Campania, ingegner Carmine Alvino.

Durante la cerimonia, il Vicepresidente della Regione Campania e Assessore ai Trasporti, Mario Casillo, ha confermato per quest’anno lo stanziamento di 500 mila euro destinato alla gestione e al funzionamento della Funicolare di Montevergine, anche grazie all’attenzione riservata al tema dal consigliere regionale Maurizio Petracca.