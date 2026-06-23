Allerta meteo gialla in Campania: temporali, grandine e raffiche di vento dalle 13 alle 20

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalle ore 13 alle ore 20 di oggi su tutto il territorio regionale.

La decisione è stata assunta sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale della Regione che ha rilevato condizioni meteorologiche caratterizzate da una marcata instabilità e da una rapida evoluzione dei fenomeni.

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da grandinate, fulmini e raffiche di vento che potrebbero provocare danni alle coperture, alle strutture esposte e al verde pubblico.

La Protezione Civile sottolinea come il quadro meteorologico sia caratterizzato da una forte incertezza previsionale, tipica dei fenomeni temporaleschi estivi, che possono svilupparsi rapidamente e con intensità variabile da zona a zona.

L’avviso è stato trasmesso dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) a tutti i Comuni campani affinché vengano attivate le misure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile.

Particolare attenzione è rivolta al rischio idrogeologico connesso ai temporali. Tra gli scenari possibili figurano allagamenti di strade e sottopassi, esondazioni di corsi d’acqua, innalzamento dei livelli idrometrici, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi nelle aree più fragili.

La Protezione Civile raccomanda alle amministrazioni locali di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare gli effetti degli eventi previsti, verificando anche la stabilità delle alberature e delle strutture maggiormente esposte alle sollecitazioni del vento e della grandine.

Ai cittadini viene consigliato di prestare particolare attenzione negli spostamenti durante le ore interessate dall’allerta, evitando soste in prossimità di alberi, impalcature, corsi d’acqua e zone soggette ad allagamenti.