In fuga sull’autostrada, carabinieri arrestano coppia di spacciatori. Il tutto al termine di momenti particolarmente concitati. I due stavano viaggiando, sulla statale 7 bis, la variante est, a bordo di un Suv preso a noleggio.

I militari dell’Arma gli hanno intimato l’alt. Niente da fare, l’automobilista ha ingranato la marcia ed è fuggito via, imboccando a forte velocità l’autostrada in direzione Benevento. Dopo pochi chilometri i carabinieri hanno bloccato, in un contesto di piena sicurezza, il veicolo sospetto con a bordo la coppia (lui 36enne di Montoro, lei 35enne di Baronissi).

I due erano in possesso di circa 15 grammi di cocaina e 5 grammi di crack nonché 720 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.