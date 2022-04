In fuga dalla guerra, la Prefettura trova alloggio a 11 profughi ucraini

Nella mattinata il VicePrefetto Vicario della Prefettura, dott.ssa Franca Fico, ha ricevuto la signora Zinaida Mandrica, residente in Monteforte Irpino, che ha chiesto notizie in merito alle possibilità alloggiative in favore dei propri familiari (undici persone) provenienti all’Ucraina, ospitati presso la propria abitazione, fin dai primi giorni del conflitto.

Al riguardo la dott.ssa Fico, nel corso del colloquio informale in cui sono state tutte illustrate le misure che il nostro ordinamento prevede per i cittadini in fuga dai territori della guerra ucraina, ha offerto la possibilità, nell’ambito degli accordi già stipulati con taluni Comuni della provincia, di una sistemazione abitativa immediatamente fruibile e rispondente alle esigenze del nucleo familiare in questione, già a partire dalla giornata odierna.

La signora Zinaida Mandrica si è, dunque, riservata di confrontarsi con i familiari relativamente alle soluzioni offerte.