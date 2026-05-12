Fruncillo: “Fratelli di Avellino con Nargi. Adesso tocca a noi”

“Sabato sera, ad Avellino, abbiamo dato ufficialmente il via a una sfida politica e amministrativa che guarda al futuro con coraggio e responsabilità: la candidatura a sindaco di Laura Nargi”. Lo scrive su Facebook la presidente provinciale di Fratelli d’Italia Avellino Ines Fruncillo che continua: “Un progetto serio, concreto, costruito attorno ai bisogni reali della città e delle persone che ogni giorno vivono Avellino, ne affrontano le difficoltà e continuano ad amarla senza arrendersi.

Noi, con la lista Fratelli di Avellino, saremo parte di questo percorso con lo stile che ci appartiene: competenza, serietà, legalità e spirito di servizio. Ma soprattutto con un’idea chiara: Avellino merita ascolto, trasparenza e rispetto. Ascolto, perché una città cresce solo quando la politica torna a dialogare con i cittadini. Trasparenza, perché le istituzioni devono essere credibili e limpide. Rispetto, perché Avellino non può più essere trattata come una città da amministrare senza visione, ma come una comunità da valorizzare e guidare con dignità. Il futuro non si aspetta. Il futuro si costruisce. E adesso tocca a noi”