Furto, l’Airtag incastra l’autore e anche i ricettatori: in due finiscono a processo

VALLO LAURO- Oggetti d’oro e argento, una collana, un portadocumenti rubati a casa di un magistrato di Lauro erano stati ritrovati nella loro abitazione insieme all’Airtag, che aveva condotto gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi fino a Marigliano. Il 22 aprile 2025, il giorno dopo il raid nell’ abitazione del giudice a Lauro, al termine di una perquisizione eseguita a Marigliano, erano stati ritrovati gli oggetti rubati, insieme ad altri oggetti di dubbia provenienza, in particolare telefonini e PC portatili. I due indagati per ricettazione, un cinquantottenne ed un trentaquattrenne, entrambi di Marigliano, sono destinatari di un decreto di citazione diretta a giudizio per ricettazione, firmato dal pm della Procura di Roma ( visto che la parte offesa e’ un magistrato la competenza e’ Roma) Roberta Capponi. Il processo nei loro iniziera’ davanti al giudice monocratico del Tribunale di Roma il prossimo 14 settembre.