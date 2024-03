FrontiereAntimusicali: Il grande “Sciò“ del Mondo – Live Concert 2024

“In partenza dalle Terre di Mezzo, verso nuovi orizzonti…”, questa è la sfida del delle FrontiereAntimusicali , un progetto artistico prodotto da La Bottega Delle Arti che si concentra prevalentemente sulla ricerca di fresche e stimolanti vibrazioni sonore con l’intento di cogliere le trasformazioni più avvincenti della cultura musicale contemporanea mondiale.

Il progetto artistico ideato con DJ Set e Percussioni, pone l’attenzione alla world music, facendo della creatività il presupposto fondamentale per un vivace dialogo tra i generi musicali.

“Il grande “Sciò” del mondo” nome del Live Tour 2024 è un omaggio ad una tradizione antropologica quale quella dello scongiuro e dei riti scaramantici che ancora oggi rappresentano un connettore tra alcuni popoli e tribù internazionali.

Dopo aver partecipato in innumerevoli eventi della Campania e non solo, lasciando “viaggiare” un pubblico avvolto in una sfrenata energia, la presentazione del nuovo progetto artistico, in prima esclusiva, si terrà a Montemiletto il giorno 31 Marzo 2023, h. 21.00 nella nota Via Roma, una location rappresentativa della movida locale.

Protagonisti della scena saranno Valter Vivarelli, percussionista irpino che vanta innumerevoli collaborazioni artistiche tra le quali va annoverata quella con Eugenio Bennato, Simone Cristicchi, Roy Paci, Lumanera, Carmine Ioanna, il DJ – Vocalist Adolfo Annecchiarico da anni sulla scena artistica campana e non solo e tanti ospiti, su tutti Gloria Conte che metterà in scena uno spettacolo di danza aerea e danze del mondo durante la performance.