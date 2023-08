“Frode informatica”: 51enne denunciato dai Carabinieri

CALITRI – I Carabinieri della Stazione di Calitri hanno denunciato in stato di libertà un 51enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di “Frode informatica” nonché “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Questo è quanto accaduto ad una 65enne di Calitri la quale riscontrava che con la propria carta di credito, avevano indebitamente effettuato pagamenti per un totale di 1.100 euro per scommesse online: si è quindi recata dai Carabinieri della locale Stazione a denunciare il caso.

Spesso accade di ricevere strani SMS o e-mail con richiesta di comunicare i propri dati, per favorire una pseudo verifica in atto da parte della Banca o dalle Poste.

Questa tipologia di mail è detta “phishing”, termine che tradotto dall’inglese in italiano vuol dire letteralmente “pescare”, ha come obiettivo quello di acquisire le credenziali del cliente che non giungono al proprio istituto, ma a criminali che sfruttano le informazioni per prosciugare i risparmi.

“È bene sapere che le Banche e le Poste Italiane non effettuano mai la richiesta di dati sensibili tramite e-mail perché optano per vie di comunicazione dirette e meno soggette a truffe”.