Ariano Irpino, aggressione alla Polizia Penitenziaria

L’Istituto Arianese, protagonista di sempre più perpetuate criticità.

L’episodio di aggressione è accaduto nella mattinata di ieri ai danni della Polizia Penitenziaria.

Un detenuto della X sezione ha dapprima rifiutato di far rientro nella propria camera detentiva, minacciando l’Agente addetto al reparto e facendo seguire alle minacce uno schiaffo in pieno volto.

Per l’Agente colpito dal detenuto, già vittima di un’aggressione il mese scorso, si è reso necessario recarsi al pronto soccorso.

Notizia giunta da Stefano Sorice, segretario locale UILPA Polizia Penitenziaria Ariano Irpino.

“La Casa Circondariale di Ariano Irpino ha necessità impellente e non più trascurabile di un intervento volto a tutelare l’incolumità del personale, è impensabile che un lavoratore venga aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio e soprattutto perché stava cercando di fare al meglio il proprio lavoro.

La carenza di organico e la difficile gestione dei detenuti non può e non deve assolutamente ricadere sul singolo Agente di Polizia Penitenziaria che ogni giorno rischia, nel migliore dei casi, l’aggressione ma nella peggiore delle ipotesi la vita.

Vada all’Agente vittima del vile gesto la solidarietà di questa organizzazione sindacale, con l’augurio di una pronta guarigione e la nostra promessa che continueremo a batterci per la difesa dei diritti e della tutela di ogni singolo basco blu ed affinché questo scempio abbia finalmente una fine”.