Frigento e Carife protagoniste della Notte Europea dei Ricercatori

Ritorna la Notte Europea dei Ricercatori dal titolo S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society), 8 i progetti italiani approvati e finanziati dalla Comunità Europea nell’ambito delle “Marie Skłodowska Curie Actions”.

Anche l’Irpinia sarà protagonista con un’ampia proposta di attività per il pubblico il 29 e 30 settembre 2023 nei comuni di Frigento e Carife, offrendo una panoramica completa delle ricerche in corso e delle attività culturali nel territorio irpino promosse dall’università degli Studi di Napoli L’Orientale in collaborazione con associazioni e scuole del territorio.

La Notte dei Ricercatori è l’occasione per presentare i risultati del progetto Erasmus+ Knowledge Alliance for Social Innovation in Shrinking Villages ottenuti grazie alla collaborazione dei ricercatori dell’Università L’Orientale con l’Irpinia Film Commission, l’Istituto di Istruzione Superiore di Grottaminarda e la scuola secondaria di primo grado G. Pascoli di Frigento.

Protagonisti assoluti saranno gli allievi delle due scuole. Il documentario “Da qualche parte”, realizzato dai ragazzi dell’Istituto Pascoli di Frigento narra, la passeggiata di quattro giovani studenti tra le bellezze dei loro paesi, immutabili eppure profondamente cambiati da decenni di spopolamento, che si trasforma in una dichiarazione d’amore per la loro terra d’origine e una attenta ricerca di spiegazioni e soluzioni. Decine di voci si alternano: esperti di storia locale e soprattutto gente comune. Sono proprio quelle persone, in particolare gli anziani, con un linguaggio e un pensiero semplice e diretto, a definire un percorso

nostalgico da cui i giovani devono ripartire. La strada, segnata da secoli di storia e tradizioni, non può interrompersi. Frigento, Gesualdo, Villamaina e Sturno sono i paesi protagonisti di questo viaggio. Senza timore, si fanno portavoce di centinaia, migliaia di paesi che, da Nord a Sud, soffrono delle medesime problematiche.

Gli studenti del IIS di Grottaminarda, invece, hanno realizzato con passione cinque podcast in italiano e in inglese che conducono l’ascoltatore attraverso luoghi ricchi di storia del territorio, come le cisterne romane di Frigento, il maestoso castello di Gesualdo, il castello d’Aquino di Grottaminarda, le meraviglie naturali del fiume Ufita e la misteriosa Mefite nella valle d’Ansanto. I podcast, geolocalizzati e disponibili su Loquis la prima piattaforma di Travel podcast, sono perfetti per gli amanti delle storie locali e per chi desidera ascoltare i segreti nascosti di luoghi affascinanti mentre è in viaggio.

Nelle due giornate sarà, inoltre, proposto presso il Museo della Civiltà e del Territorio del comune di Frigento (FriMact) ed il Museo di Carife, il Laboratorio di Topografia Antica e Archeologia del Paesaggio, che vuole esplorare il territorio irpino attraverso lo studio delle carte topografiche, le immagini satellitari ed altri strumenti geografici. Insieme ai partecipanti, verranno individuati i punti geograficamente salienti del territorio e si cercheranno possibili percorsi della Via Appia, basandosi anche sulla collocazione su mappa dei siti noti di epoca romana. Questo laboratorio è un’opportunità unica per scoprire le radici storiche della regione e la sua importanza nel contesto romano.

Nel Museo della Civiltà e del Territorio del comune di Frigento (FriMact), sarà, inoltre, inaugurata un’escape room che permetterà ai visitatori di immergersi in modo innovativo e interattivo nella storia del municipium romano attraverso il gioco.