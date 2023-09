Ariano Irpino, 28enne si toglie la vita in casa

Ariano Irpino. Lo hanno ritrovato i genitori esanime. Hanno immediatamente tentato di soccorrerlo allertando anche il 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il 28enne ha deciso di farla finita, probabilmente nella notte, impiccandosi in casa sua in località Vascavino. Ignoti al momento i motivi del tragico gesto.

Sol posto oltre ai sanitari i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’Ospedale Frangipane per gli accertamenti medico-legali.

Sconcerto in città per l’ennesima giovane vita spezzata.