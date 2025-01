Freedom – Vis Mediterranea rinviata: la decisione del Giudice Sportivo del Campionato di Serie B femminile

Gara rinviata a data da destinarsi. Questa la decisione del Giudice Sportivo del Campionato di Serie B femminile che, una volta accertata la causa di forza maggiore che ha impedito alla Vis Mediterranea Soccer di scendere in campo, ha deliberato di rinviare la gara contro la Freedom, che si sarebbe dovuta disputare domenica scorsa presso campo sportivo “Fratelli Paschiero” di Cuneo.

Ad impedire il regolare svolgimento del match, secondo quanto riportato da un documento sanitario rilasciato dall’ASL Cuneo 1 – Ospedale “REGINA MANTIS” di Mondovì (CN), è stata una sindrome influenzale che ha colpito tredici calciatrici e due membri dello staff tecnico.

Il Giudice Sportivo ha potuto constatare che VIS MEDITERRANEA si è regolarmente recata alla destinazione di gioco e che solo per ragioni medico – sanitarie non si è potuta presentare al campo di gara, in quanto il numero di calciatrici disponibili era inferiore a sette, limite minimo che consente di poter regolarmente prendere parte ad una gara.

Nei prossimi giorni verrà comunicata la data del recupero dell’incontro tra Freedom e Vis Mediterranea Soccer, valevole per la 14esima di campionato, penultima del girone di andata.