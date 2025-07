Fratture alle zampe per Pippo: domani l’operazione

È previsto per domani l’intervento chirurgico a cui sarà sottoposto Pippo, il cane rimasto gravemente ferito in seguito a un violento impatto con un’automobile. Le fratture riportate alle zampe rendono necessaria un’operazione complessa, mentre attorno a lui cresce l’affetto della cittadinanza, che da giorni segue con apprensione le sue condizioni.

In queste ore, i volontari che si stanno prendendo cura di lui hanno diffuso un messaggio rivolto a tutti coloro che vogliono far sentire la propria vicinanza a Pippo:

“Sappiamo quanto vogliate bene al nostro Pippo e quanto sia forte il desiderio di vederlo in questi momenti difficili. Tuttavia, vi chiediamo con il cuore di non recarvi in clinica per visitarlo. Pippo ha bisogno di riposo, cure continue e di un ambiente il più possibile tranquillo. Le visite, anche se mosse dalle migliori intenzioni, possono causare stress e interferire con il percorso di guarigione.

Vi terremo costantemente aggiornati sulle sue condizioni, e vi chiediamo di supportarci con pensieri positivi e rispetto per questo momento delicato. La vostra comprensione e il vostro affetto sono per noi di grandissimo conforto.

Grazie di cuore per il sostegno. I prossimi aggiornamenti domani dopo l’intervento.”

Intanto, tutto è pronto per l’operazione di domani. I volontari confermano che verranno diffusi aggiornamenti ufficiali dopo l’intervento.