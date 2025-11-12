Fratoianni ad Avellino: “Fico ha coraggio, sono certo che vincerà le elezioni”

“Fico ha coraggio, sono certo che vincerà le elezioni”. Così il co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, che questo pomeriggio ha fatto tappa nel quartiere Valle, ad Avellino, per l’iniziativa “La Campania che verrà”, promossa dai candidati irpini Roberto Montefusco, Giuseppina Volpe, Luigi Tuccia e Martina Di Nenna. Ad accompagnarlo il segretario regionale di Sinistra Italiana Tonino Scala. Tra i presenti anche la co-portavoce nazionale di Europa Verde, Fiorella Zabatta.

Il deputato di Avs ha sottolineato come costruire un’alternativa alla destra “non sia qualcosa che si possa realizzare dall’oggi al domani, ma un percorso che parte da un punto fermo: tenere lontanissima dal governo una destra pessima su tutte le questioni cruciali — dai diritti sociali alla politica internazionale, dai diritti civili alle stesse fondamenta della Repubblica”.

“Naturalmente — ha precisato — la qualità di questa alternativa non è scontata. È proprio per questo che Alleanza Verdi e Sinistra vuole essere un presidio, un pungolo per ricordare a tutta la coalizione che, per cambiare davvero le cose, serve coraggio. Il coraggio di compiere scelte che incidano concretamente sulla realtà. E Io credo che Roberto Fico abbia questo coraggio — ha concluso Fratoianni —, che sia un ottimo candidato e, oltre a ciò, un amico. Sono certo che vincerà le elezioni e sarà il prossimo presidente della Giunta regionale. C’è una coalizione, nel rispetto di un programma, che implica anche mediazioni, anche quando queste non sono facili. Le mediazioni non sono qualcosa di disonorevole, a patto che si abbia ben chiaro qual è l’obiettivo da perseguire. E l’obiettivo deve essere quello di cambiare in meglio le cose”.