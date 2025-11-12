Cirielli: “Quando la Salernitana non esisteva, molti salernitani tifavano Avellino”

Durante un evento elettorale ad Avellino, alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha pronunciato una frase che ha infiammato i social e scatenato la reazione della tifoseria granata: “Quando la Salernitana non esisteva, molti salernitani tifavano per i lupi dell’Irpinia.”

L’incontro, tenutosi nel capoluogo irpino, aveva come tema centrale la riqualificazione dello Stadio Partenio-Lombardi e il sostegno ai progetti sportivi del territorio. Nel tentativo di creare un legame con il pubblico, Cirielli ha evocato il passato calcistico della regione, sostenendo che — in epoca precedente alla fondazione della Salernitana — molti salernitani avrebbero tifato Avellino.

Una frase che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro delle pagine Facebook a partire da TuttosullaSalernitana, dove centinaia di tifosi hanno espresso indignazione e sarcasmo.