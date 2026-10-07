Fratelli d’Italia, la presidente Fruncillo convoca l’Esecutivo Provinciale

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia si prepara a una riunione di fondamentale importanza per il futuro politico e organizzativo del partito sul territorio irpino. La presidente provinciale, Ines Fruncillo, ha convocato i componenti dell’Esecutivo Provinciale per giovedì 9 ottobre 2026, alle ore 18:00, presso la sede del partito in via F. Iannaccone, 2 (angolo Corso Vittorio Emanuele II) ad Avellino.

L’incontro assume un valore strategico alla luce delle numerose decisioni organizzative da assumere e degli appuntamenti istituzionali che interesseranno la struttura nei prossimi mesi. La presidente Fruncillo ha sottolineato come la riunione rappresenterà un’occasione utile per raccogliere le valutazioni e i contributi dei componenti dell’Esecutivo, al fine di presentare in sede regionale una posizione maturata attraverso un confronto collegiale e unitario.

L’agenda dei lavori è particolarmente ricca e tocca temi cruciali per la vita e l’azione del partito a livello territoriale:

Tesseramento: sarà effettuata una verifica dell’andamento delle adesioni e saranno organizzate le attività connesse alla campagna associativa per rafforzare la base militante.

Programmazione territoriale autunno-inverno: definizione del calendario delle iniziative e coordinamento delle attività da sviluppare sul territorio provinciale nei prossimi mesi.

“Gymnasium”: pianificazione dei prossimi appuntamenti formativi, con l’individuazione dei temi, dei relatori e l’organizzazione delle relative attività di approfondimento politico.

Dipartimenti Tematici Provinciali: definizione dell’assetto organizzativo, attribuzione delle responsabilità e individuazione dei referenti per le rispettive aree di intervento, per garantire una presenza capillare sui temi chiave.

Preparazione all’Esecutivo Regionale: confronto sul quadro politico e organizzativo in vista dell’Esecutivo Regionale previsto per il 10 ottobre 2026, con la definizione delle osservazioni e delle proposte da portare in sede regionale.

Valutazioni politiche: esame dell’attuale fase politica e confronto sulle priorità e sulle prospettive dell’azione del Coordinamento Provinciale.

Varie ed eventuali.