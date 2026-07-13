Caldo, anche in Irpinia attese punte di 40°C

L’Irpinia si appresta ad affrontare una nuova e intensa fase di caldo. Le più recenti elaborazioni meteorologiche delineano infatti l’arrivo della terza ondata di calore della stagione, destinata a far impennare le temperature ben oltre le medie climatiche di metà luglio.

A partire da mercoledì 15 luglio, i valori massimi sono attesi in deciso aumento, con temperature che potrebbero raggiungere diffusamente i 36-38 gradi, mentre le minime notturne si manterranno elevate, comprese tra 22 e 25 gradi, rendendo il caldo particolarmente persistente anche nelle ore serali e notturne.

La giornata di giovedì 16 luglio potrebbe risultare la più critica. Le temperature minime dovrebbero rimanere pressoché stabili, mentre quelle massime, soprattutto nelle aree pianeggianti e nelle vallate, potrebbero sfiorare o superare i 39 gradi. Non si esclude, in alcuni punti del territorio, il raggiungimento dei 40 gradi, anche se si tratta di valori che necessitano ancora di ulteriori conferme.

Nel corso di entrambe le giornate non è esclusa una leggera variabilità nelle ore più calde, con la possibilità di isolati fenomeni legati all’instabilità termica. Al momento, tuttavia, la probabilità di precipitazioni appare piuttosto bassa.

Le proiezioni indicano inoltre che la fase di caldo intenso potrebbe proseguire anche venerdì 17 luglio. Le masse d’aria molto calda continueranno infatti a interessare il Sud Italia, mantenendo sia le temperature minime sia quelle massime su valori decisamente superiori alla norma per il periodo.

L’ondata di calore coinvolgerà gran parte del Mezzogiorno, con condizioni ancora più estreme nelle regioni limitrofe. In particolare, sulla Puglia sono attesi picchi termici che potrebbero raggiungere o superare i 40 gradi, confermando un quadro meteorologico caratterizzato da caldo intenso e persistente.