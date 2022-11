Foulard per le “leonesse” che combattono contro il tumore: la consegna il 4 dicembre

L’importanza di un foulard. Quello che potrebbe sembrare un semplice fazzoletto, leggero e realizzato in vari materiali, per alcune donne diventa fondamentale. Per quelle donne, leonesse, che combattono la loro battaglia contro una malattia, contro il tumore.

Per facilitarne la loro reperibilità, ecco che scende in campo la sensibilità, quella che si mostrerà plasticamente domenica 4 dicembre. Alle 17, presso il centro sociale Campanello, Torrette di Mercogliano, si tiene “I Colori della vita”. Sarà un incontro con Apple Pie LGBT+ e il coordinamento Amdos & Amos irpine. L’occasione per la consegna dei foulard raccolti dal coordinamento Amdos & Amos. Sarà anche l’occasione per ascoltare le storie delle “leonesse”. Un appuntamento, dunque, da non perdere.