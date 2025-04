FOTO/ Via Dorso, quando la toppa è peggio del buco

La situazione delle strade cittadine continua a peggiorare e via Dorso ne è l’emblema più lampante. Negli ultimi giorni le condizioni del manto stradale si sono deteriorate visibilmente, con buche che si allargavano di ora in ora, diventando un vero e proprio pericolo per automobilisti e pedoni.

Questa mattina l’arteria è stata chiusa temporaneamente al traffico veicolare. L’intervento si è però limitato alla posa delle consuete “lingue d’asfalto”, ovvero dei rattoppi provvisori. Qualche leggera spruzzata di asfalto per coprire la gruviera creatasi che in termini caseari si è trasformato in gorgonzola. Sicuramente alla mente torna un antico adagio: la toppa è peggiore del buco. Proprio il caso di dirlo dopo aver visto il rappezzo, si spera provvisorio, in via Dorso.

Una scelta dettata dalla necessità di tamponare l’emergenza in attesa dell’approvazione del bilancio previsionale, se ne discuterà in aula domani, giovedì 17 aprile, da cui la sindaca Laura Nargi ha garantito i fondi necessari per una riqualificazione vera e duratura della rete stradale cittadina.