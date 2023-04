FOTO / A Valle piccoli pompieri per un giorno

A Valle piccoli pompieri per un giorno. Piccoli caschi rossi crescono, grazie ad un evento che è diventato una bella consuetudine per la città capoluogo, ovvero “Pompieropoli”, organizzato come sempre dai vigili del fuoco e dal personale dell’associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino.

Questa mattina la manifestazione si è svolta a Valle, aperta ai bambini della scuola dell’infanzia, nell’ambito del laboratorio educativo-didattico. Il percorso ludico formativo si prefigge di formare le nuove generazioni sui temi della prevenzione e sicurezza nella scuola e nella vita di tutti i giorni, e prevede altre visite anche presso le scuole dell’infanzia di viale Italia e via Colombo, sempre ad Avellino.

L’applauso finale dei piccoli “Pompieri” per un giorno ha sancito la perfetta riuscita dell’iniziativa.