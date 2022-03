FOTO / Ucraina: da Avellino in partenza un altro pullman carico di aiuti. “Servirebbero anche dei tir”

Ucraina: da Avellino in partenza un altro pullman carico di aiuti. Sul mezzo, che viene caricato nello spazio retrostante il centro per anziani di via Annarumma, aiuti di ogni tipo. E’ davvero encomiabile la solidarietà che si è messa in moto nel capoluogo irpino e non solo. Questa mattina presto, Padre Roman e gli altri volontari che si stanno spendendo senza precedenti in questi giorni, hanno toccato con mano altri piccoli, grandi gesti.

Infatti, la loro prima tappa, prima di arrivare in via Annarumma, è stata il Liceo Scientifico “P.S. Mancini”. Qui, docenti, alunni e familiari, hanno provveduto a mettere su un’altra cospicua raccolta di beni, pronti ad arrivare in Ucraina.

Il pullman dovrebbe partire tra stasera e domani mattina presto. Un altro “carico” di amore e solidarietà da Avellino. Il centro per anziani è preso d’ “assalto” in queste ore. Una cosa senz’altro positiva ma di roba ce n’è davvero tanta. Proprio per questo, si sta cercando di reperire anche dei Tir. La visita del consigliere regionale Livio Petitto, stamane, al centro per l’anziani, è servita proprio a questo.

Petitto si è messo in contatto con la Protezione civile, per capire come si potrebbe fare.