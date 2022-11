FOTO / Taglio di capelli da donna al passo con i tempi, l’irpino Michele Martone campione del mondo

Taglio di capelli da donna al passo con i tempi, l’irpino Michele Martone campione del mondo. Il professionista di Serino, ancora una volta, sbaraglia la concorrenza e porta a casa due titoli. Primo posto sia nel World Champion Hairstylist “Geometric games Avant-garde” sia nel World Champion “Show Femminile”. Nel primo caso, il 28enne si è imposto come singolo, supportato dal preparatore Carmine Riccardi.

Nel secondo caso, vittoria al mondiale come nazionale italiana con il “Cat Italia” che ha come presidente Luigi Bilancio. La squadra (Giovanna Rocca, Mary Sorrentino, Arianna Petrocchi, Luca Paparone, Rosario Esposito) è stata preparata dai coach Tina Greco e Clelia Amirante; super visore Cris Greco, brand partner Pixel C3.

Una meritata conferma per Martone, il quale lo scorso anno aveva conquistato la medaglia d’oro nazionale italiana parrucchieri al Festival internazionale “Coiffure competition show” che si era tenuto, anche in quel caso, a Capaccio-Paestum. Il professionista, però, ha fatto di meglio in questa edizione 2022.

Michele Martone cresce e si migliora di anno in anno, anche perché ha alle spalle l’accorsato salone di Avellino “France Harmonie”, dove lavora ormai dai sei anni, sotto la sapiente guida di Claudio e Luca Esposito, ed al fianco di altri due giovani talenti, Davide e Paolo. Un salone di eccellenti e valenti professionisti che non finisce mai di stupire e dove si “allevano” delle vere e proprie eccellenze del settore.