FOTO / Superenalotto, benvenuti in Paradiso. “Speriamo abbia vinto qualche atripaldese”

Benvenuti in paradiso, è proprio il caso di dirlo. Ad Atripalda una notte di stelle, stelle che hanno brillato per sei persone che, giocando un sistema nazionale di 90 quote al Superenalotto (quindi da oggi in Italia ci sono 90 nuovi milionari) hanno portato a casa ben 24 milioni. Vincita da record ottenuta spendendo semplicemente cinque euro, beati loro. Dispensa dunque ancora fortuna il bar “Paradiso delle stelle” della città del Sabato. Primati su primati per i titolari, la famiglia Coppola, visto che si tratta della ricevitoria che ha regalato più vincite in assoluto in Italia.

Anche nel 2018 si stappò la champagne al “Paradiso”, cosa che è successo pure oggi. In via Appia sarà una giornata di festa, con il sindaco Paolo Spagnuolo che si augura che tra i sei vincitori ci sia almeno un atripaldese, e qualcuno che si mangia le mani, perché anche lui ha giocato al Superenalotto nella stessa ricevitoria, sperando fino all’ultimo di esser stato baciato dalla Dea bendata.