Carnevale in Irpinia, gli appuntamenti: dalla tradizione al carnevale globale

Tempo di carnevale, soprattutto nei comuni dell’Irpinia dove la tradizione legata al culto carnevalesco vive da secoli. Tra i principali esponenti della rinascita del carnevale in Irpinia, con la realizzazione di nuovi eventi e la valorizzazione di iniziative già esistenti, c’è il montemaranese Roberto D’Agnese, fondatore tra le altre cose della Scuola di Tarantella Montemaranese.

In questi giorni dedicati al carnevale numerosi sono gli appuntamenti che vedranno impegnati Roberto D’Agnese, sia come esperto della tradizione legata al carnevale che come esponente del carnevale montemaranese. Si comincerà oggi, venerdì 17 febbraio, con il concerto Piazza Irpinia in programma a Montemarano presso l’auditorium scolastico alle ore 21 in occasione del Carnevale delle Culture, che vedrà tra i protagonisti la scuola di Tarantella Montemaranese, oltre a numerosi altri artisti coinvolti per l’occasione.

Domani, sabato 18 febbraio a Villa Campolieto D’Agnese sarà tra i relatori del convegno dal titolo “Il Carnevale delle Tradizioni”, viaggio nelle tradizioni popolari della Campania, che vedrà la presenza tra gli altri dell’assessore regionale al turismo Felice Casucci.

Sempre domani, sabato 18 febbraio, appuntamento a Montemarano con la proiezione del docufilm “S’Abballa” nell’ambito dell’incontro “Montemarano Carnevale Globale”. L’appuntamento è alle ore 16:00 presso l’auditorium scolastico, preceduto dall’incontro che sarà moderato proprio da Roberto D’Agnese sul tema “Montemarano Carnevale Globale”, importante progetto ideato da D’Agnese che vede da tempo l’avvio di un percorso congiunto tra i carnevali di tutto il mondo.