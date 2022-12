FOTO/ Successo a Grottolella per “La Calata dei Pastori”

Scenario suggestivo e ideale ieri sera a Grottolella per “La Calata dei Pastori”: prima edizione dell’iniziata inserita nell’ambito del cartellone “D’Incanto – Natale a Grottolella” organizzato dall’amministrazione comunale.

Le luci fioche delle lanterne con le strade in penombra in uno scenario irreale, a ritmo delle note degli zampognari “Nazzareno e Giacomo” di Altavilla Irpina e delle voci dei narratori, hanno accompagnato al calar della sera la scesa di decine di pastori in costume d’epoca che da via Umberto I, attraversando tutto il centro antico del borgo alle porte di Avellino, hanno raggiunto la Capanna della Natività posta in Rione Sant’Egidio per l’adorazione al “Re dei Re”.

Un’iniziativa organizzata dall’Apostolato della Preghiera col patrocinio del Comune di Grottolella, della Pro Loco “Crypta Castagnara” e con la collaborazione di tutti i commercianti e le aziende locali.

Le poesie dei bambini della scuola primaria di Grottolella e il coro della Parrocchia, come sempre guidato dal parroco don Marcelo, hanno concluso il suggestivo evento a cui ha partecipato con grande entusiasmo tutta la comunità grottolellese.