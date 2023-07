FOTO/Serpenti e volpi: continuano i salvataggi di animali dei Vigili del Fuoco

Nelle ultime 24 ore i Vigili del Fuoco di Avellino e delle sedi distaccate sono stati chiamati ad intervenire per il salvataggio o per il recupero di animali.

Particolare curiosità desta il recupero di un rettile da parte della squadra del distaccamento di Grottaminarda, in una abitazione a San Sossio Baronia. Il Cervone, questa la razza del serpente, una volta recuperato è stato affidato al servizio veterinario.

Mentre alla periferia di Avellino, una squadra della sede centrale, ha recuperato un cucciolo di volpe rimasto incastrato in una recinzione. Il volpino una volta liberato è ritornato libero nel suo habitat naturale.

E nei giorni scorsi i caschi rossi hanno riportato nel suo nido, in un sottotetto di una casa di Grottaminarda, un pulcino di falco Gheppio dopo che era caduto e dopo esser stato curato dalla veterinaria, mentre a Mirabella Eclano hanno tratto in salvo dei cuccioli di cane abbandonati e finiti in una scarpata.