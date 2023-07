Nella tarda serata di ieri, 6 luglio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta sulla SS 91, nel territorio del comune di Andretta per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, l’uomo alla guida, una volta accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore ha fatto in tempo a scendere ed oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.