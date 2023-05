FOTO / “Pompieri per un giorno” da Altavilla Irpina ad Avellino

“Pompieri per un giorno” da Altavilla Irpina ad Avellino. 32 bambini dell’istituto Comprensivo “Caruso” hanno avuto modo di visitare la sede dei vigili del Fuoco, quindi la sala operativa, i mezzi di soccorso. Hanno visionato dei filmati sulla sicurezza da tenere in caso di pericolo e, per ultimo, si sono cimentati nel percorso ludico formativo di Pompieroli.

Proseguono, quindi, le lezioni sulla sicurezza a scuola e nell’ambito familiare, tenute dai caschi rossi del capoluogo irpino e dal personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino.

E’ stata una giornata bella, importante e formativa, perfettamente riuscita, che ha ricevuto ovviamente il plauso dei bambini e dei loro insegnanti.