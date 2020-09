Disagi per il maltempo anche in città, ad Avellino, in particolare in via Roma, corso Europa, viale Italia, via Francesco Tedesco. Complicato percorrere il ponte della Ferriera anche con le auto. Decine e decine le richieste di aiuto che arrivano al centralino dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi abbattuti.







La sensazione è di un capoluogo in ginocchio a causa della forza della pioggia e del vento.