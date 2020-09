FOTO E VIDEO / Il fiume di fango a Monteforte Irpino

Alpi – Situazione tesa a Monteforte Irpino. Desta preoccupazione la situazione nel paese vicino Avellino, dove un fiume di fango e detriti ha colpito il centro trascinando anche alcune auto. Sul posto, oltre i vigili del fuoco come sempre in prima linea e super-impegnati, anche i carabinieri che stanno gestendo in particolare la viabilità.

Si registra, infatti, la presenza di sassi e detriti che hanno invaso tutte le strade in particolar modo la strada statale 7 bis direzione Mercogliano. Allagata anche la casa della cultura di Monteforte.















Anche il Genio Civile, agli ordini della dottoressa Claudia Campobasso, a supporto del Comune di Monteforte Irpino. Sul posto una squadra di tecnici ingegneri per verificare le cause della colata di fango e personale di protezione civile e volontari con idrovore.

Il sindaco Giordano ha chiesto ai suoi concittadini di non uscire di casa, se non per motivi urgenti.

PER I VIDEO SI RINGRAZIANO SIMONE OREFICE E RENZO AUFIERO